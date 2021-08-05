Румунія оновила правила в’їзду в країну

Щоб в’їхати до Румунії та не перебувати на самоізоляції, потрібен сертифікат про повний курс вакцинації

При в'їзді дітям до 6 років тепер не потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус

Уряд Румунії змінив правила в’їзду в країну. Тепер дітям до 6 років не потрібно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Про це повідомляє посольство Румунії у Молдові.

Раніше тести вимагали у дітей, старших за 3 роки. Тепер цей вік підняли до 6.

Для того, щоб в’їхати до Румунії та не перебувати на самоізоляції, потрібен сертифікат про повний курс вакцинації, або довідка про те, що людина перехворіла коронавірусом.

Також громадяни Румунії можуть заїжджати в країну без самоізоляції, якщо прибуватимуть із держав «зеленої зони».

Румунія з 1 червня ввела нові правила вʼїзду на свою територію для іноземних громадян, включно з українцями. Зокрема, скасовано заборону вʼїзду через пункти пропуску держкордону. Двотижневий карантин не доведеться проходити повністю вакцинованим людям та тим, хто перехворів на коронавірус протягом 90 днів до вʼїзду і може довести це документально.

Також нагадаємо, що з 8 серпня Ізраїль посилює карантин.

Крім того, сьогодні набули чинності нові правила в'їзду в Україну. Від сьогодні обов'язковою для іноземців стає самоізоляція протягом 10 днів. «Самоізоляції не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію», – пояснили в аеропорту.

Тим часом США збираються дозволити в'їзд лише вакцинованим іноземцям. Представник Білого дому сказав, що міжвідомчі робочі групи наразі працюють над розробкою плану «послідовної та безпечної політики міжнародних подорожей» з поетапним підходом, який передбачає, щоб іноземні громадяни, які подорожують до США, були повністю щеплені «за деякими винятками».

А Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.