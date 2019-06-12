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    У світі

    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих

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    Багато постраждалих перебувають у важкому стані - У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    Багато постраждалих перебувають у важкому стані
    Фото: Youm7

    У ДТП зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка

    Щонайменше 14 людей загинули і 10 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в передмісті Каїра.

    Про це у середу повідомляє Youm7.

    Дорожній інцидент стався на кільцевій дорозі в районі міста-супутника Каїра-Хельвана. Там зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка.

    Зазначається, що багато постраждалих перебувають у важкому стані. У людей переломи, у тому числі і кісток черепа, внутрішні крововиливи. На місце інциденту направили 12 автомобілів швидкої допомоги.

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    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
    У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих

    Нагадаємо, на Луганщині внаслідок ДТП загинули троє 16-річних хлопців.

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