У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих
Багато постраждалих перебувають у важкому стані
Фото: Youm7
У ДТП зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка
Щонайменше 14 людей загинули і 10 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в передмісті Каїра.
Про це у середу повідомляє Youm7.
Дорожній інцидент стався на кільцевій дорозі в районі міста-супутника Каїра-Хельвана. Там зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка.
Зазначається, що багато постраждалих перебувають у важкому стані. У людей переломи, у тому числі і кісток черепа, внутрішні крововиливи. На місце інциденту направили 12 автомобілів швидкої допомоги.
Нагадаємо, на Луганщині внаслідок ДТП загинули троє 16-річних хлопців.