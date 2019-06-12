У передмісті Каїра сталася потрійна ДТП: 14 загиблих та 10 постраждалих



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Багато постраждалих перебувають у важкому стані Фото: Youm7

У ДТП зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка

Щонайменше 14 людей загинули і 10 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в передмісті Каїра.

Про це у середу повідомляє Youm7.

Дорожній інцидент стався на кільцевій дорозі в районі міста-супутника Каїра-Хельвана. Там зіткнулися два мікроавтобуси з пасажирами і вантажівка.

Зазначається, що багато постраждалих перебувають у важкому стані. У людей переломи, у тому числі і кісток черепа, внутрішні крововиливи. На місце інциденту направили 12 автомобілів швидкої допомоги.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок ДТП загинули троє 16-річних хлопців.