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    На Луганщині троє підлітків розбилися на смерть на мотоциклах

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    Аварія сталася на автошляху між с. Тошківка-1 та с. Тошківка близько 15 години в середу, 12 червня - На Луганщині троє підлітків розбилися на смерть на мотоциклах
    Аварія сталася на автошляху між с. Тошківка-1 та с. Тошківка близько 15 години в середу, 12 червня

    Дівчина 16 років з травмами була госпіталізована до лікарні

    На Луганщині внаслідок ДТП загинули троє 16-річних хлопців.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    Аварія сталася на автошляху між с. Тошківка-1 та с. Тошківка близько 15 години в середу, 12 червня.

    Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох мотоциклів «ІЖ» та «Suzuki». Внаслідок ДТП на місці аварії від отриманих тілесних ушкоджень загинули три 16-річні хлопці – два водії та пасажир.

    Дівчина 16 років з травмами була госпіталізована до лікарні.

    Обставини ДТП встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що у Маріуполі 11 червня автомобіль Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. 

    Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України). З метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії.

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