У Перську затоку прибув другий фрегат британського Королівського флоту



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Британія посилює військову присутність у Перській затоці

Фрегат Duncan приєднався до фрегата Montrose для супроводу суден, що йдуть під британським прапором через Ормузьку протоку

У Перську затоку прибув ще один військовий корабель Королівського флоту Великої Британії.

Про це у неділю повідомляє BBC.

Фрегат Duncan приєднався до фрегата Montrose для супроводу суден, що йдуть під британським прапором через Ормузьку протоку. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна продовжує наполягати на дипломатичному розв'язанні кризи з Іраном.

«Свобода судноплавства в Ормузькій протоці є життєво важливою не тільки для Великобританії, але й для наших міжнародних партнерів і союзників. Торгові кораблі повинні бути здатні законно подорожувати і безпечно доставляти вантаж у будь-яку точку світу», - підкреслив чиновник.

Раніше повідомлялося, що Британія посилить військову присутність у Перській затоці.

Нагадаємо, 9 липня іранські кораблі спробували захопити британський нафтовий танкер, що йшов в супроводі фрегата Montrose. Британські моряки почали вимагати від іранської сторони припинити переслідування. У Тегерані спробу захоплення британського танкера заперечують.

Після цього морська піхота Великої Британії затримала в водах Гібралтару іранський нафтовий танкер Grace 1, що прямував до Сирії, порушуючи міжнародних санкцій. Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь.