Британія посилить військову присутність у Перській затоці



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Іранська влада застерегла Лондон від вступу «у небезпечну гру»

Велика Британія відправить другий військовий корабель в Перську затоку. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що до фрегату Montrose приєднається есмінець Duncan, який брав участь в навчаннях НАТО в Чорному морі.

Іранська влада застерегла Лондон від вступу, як заявили в Тегерані, «у небезпечну гру».

Нагадаємо, 9 липня іранські кораблі спробували захопити британський нафтовий танкер, що йшов в супроводі фрегата Montrose. Британські моряки почали вимагати від іранської сторони припинити переслідування. У Тегерані спробу захоплення британського танкера заперечують.

Минулого тижня морська піхота Великої Британії затримала в водах Гібралтару іранський нафтовий танкер Grace 1, що прямував до Сирії, порушуючи міжнародних санкцій. Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь.

Британська влада підвищила ступінь загрози своїм судам в Перській затоці до «критичної». Тим часом Вашингтон запропонував створити коаліцію для охорони та супроводу всіх танкерів у Перській затоці.

У травні і червні США звинуватили Тегеран в атаках на танкери в Оманській і Перській затоках. Іран всі звинувачення відкидає.