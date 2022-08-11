У Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео)

Горіла дерев’яна будівля, яка, швидше за все, служила військовим як казарма

Пожежу у військовій частині локалізували

У ніч на 11 серпня у Підмосков’ї горіла одна з військових частин, де зараз проходять службу призовники. Вогонь спалахнув на території міського округу Долгопрудний уже глибоко опівночі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що пожежа поширилася на територію 1,2 тисячі квадратних метрів. Горіла дерев’яна будівля, яка, швидше за все, служила військовим як казарма. При цьому військових (зокрема призовники) вдалося швидко евакуювати на вулицю.

Вогонь локалізовано. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що у Росії горить склад Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Єдиною версією пожежі на складі Ozon розглядають підпал. Збитки оцінюються у сумі понад 10 мільярдів рублів.

Нещодавно у Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Невідомі підірвали опору 4 серпня о пів на п'яту вечора.

Також вчора у російському Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) горіла нафтобаза окупантів.