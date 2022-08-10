Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Курській області невідомі підірвали опору лінії електропередач

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Курській області невідомі підірвали опору лінії електропередач
Падіння опори ЛЕП призвело до перебоїв з енергопостачанням у Курську та прилеглих районах
фото ілюстративне

Випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС

У Росії вкотре сталася дивна ситуація. У Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною.

«Вибухотехніки підтвердили підрив опори ЛЕП у Курській області», – зазначають ЗМІ.

Уточнюється, що невідомі підірвали опору ще 4 серпня о пів на п'яту вечора. Падіння опори ЛЕП призвело до перебоїв з енергопостачанням у Курську та прилеглих районах.

Варто зазначити, що Курська область межує з Україною, проти якої РФ розв'язала загарбницьку війну. В області останні місяці регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів.

Нагадаємо, що у Росії сьогодні чергова пожежа. У Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) горить нафтобаза окупантів.

Додамо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Теги: електроенергія росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав
У Росії нова аварія: в Курській області обвалився залізничний міст
1 травня, 14:00
Росія заявила про обстріл прикордонного селища в Курській області
Росія заявила про обстріл прикордонного селища в Курській області
6 червня, 08:10
Губернатор Курщини лякає мешканців регіону «диверсією» на аеродромі. Ті припускають, що насправді причиною інциденту став дрон якогось дачника
Губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі (відео)
6 серпня, 13:53

Соціум

Скільки біженців з України залишаються у Молдові: оприлюднено дані
Скільки біженців з України залишаються у Молдові: оприлюднено дані
У Курській області невідомі підірвали опору лінії електропередач
У Курській області невідомі підірвали опору лінії електропередач
У російському Єйську палає нафтобаза (відео)
У російському Єйську палає нафтобаза (відео)
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Найбільша злива за 80 років: Південну Корею накрили масштабні дощі, є загиблі
Найбільша злива за 80 років: Південну Корею накрили масштабні дощі, є загиблі
Міноборони Франції підготувало неприємний сюрприз для російських туристів
Міноборони Франції підготувало неприємний сюрприз для російських туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
66K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
39K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
34K
Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
29K
В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 
24K
Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту