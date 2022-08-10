У Курській області невідомі підірвали опору лінії електропередач

Падіння опори ЛЕП призвело до перебоїв з енергопостачанням у Курську та прилеглих районах

Випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС

У Росії вкотре сталася дивна ситуація. У Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною.

«Вибухотехніки підтвердили підрив опори ЛЕП у Курській області», – зазначають ЗМІ.

Уточнюється, що невідомі підірвали опору ще 4 серпня о пів на п'яту вечора. Падіння опори ЛЕП призвело до перебоїв з енергопостачанням у Курську та прилеглих районах.

Варто зазначити, що Курська область межує з Україною, проти якої РФ розв'язала загарбницьку війну. В області останні місяці регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів.

Нагадаємо, що у Росії сьогодні чергова пожежа. У Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) горить нафтобаза окупантів.

Додамо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.