Пожежа у Підмосков’ї: є загиблі та багато поранених
Одни людина загинула, ще 13 постраждали
Площа пожежі на складі Ozon у місті Істра в Росії сягнула 50 тис. квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відомо, що жертвою пожежі стала одна людина, ще 13 постраждали. У постраждалих, переважно, опіки кінцівок і дихальних шляхів різного ступеня тяжкості. Крім цього, ще одна людина зникла безвісти. З будівлі евакуювали близько тисячі громадян.
Єдиною версією пожежі на складі Ozon розглядають підпал. Збитки оцінюються у сумі понад 10 мільярдів рублів.
Раніше повідомлялося, що у Росії горить склад Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Спочатку причиною пожежі називали замикання.
Нагадаємо, днями у районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, згодом палав склад з шинами.
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