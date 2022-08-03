Пожежа у Підмосков’ї: є загиблі та багато поранених

У постраждалих на пожежі, переважно, опіки кінцівок і дихальних шляхів різного ступеня тяжкості

Одни людина загинула, ще 13 постраждали

Площа пожежі на складі Ozon у місті Істра в Росії сягнула 50 тис. квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що жертвою пожежі стала одна людина, ще 13 постраждали. У постраждалих, переважно, опіки кінцівок і дихальних шляхів різного ступеня тяжкості. Крім цього, ще одна людина зникла безвісти. З будівлі евакуювали близько тисячі громадян.

Пожежа на складі Ozon «Риа новости»

Єдиною версією пожежі на складі Ozon розглядають підпал. Збитки оцінюються у сумі понад 10 мільярдів рублів.

Ozon – це один з перших російських інтернет-магазинів. Ozon торгує понад 80 млн товарних найменувань, зокрема книги, техніка, мультимедійні ігри, ювелірні вироби, парфумерія тощо.

Раніше повідомлялося, що у Росії горить склад Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Спочатку причиною пожежі називали замикання.

Нагадаємо, днями у районі Каширського шосе в Москві спочатку загорілось сміттєзвалище, згодом палав склад з шинами.