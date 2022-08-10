Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Єйську палає нафтобаза (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У російському Єйську палає нафтобаза (відео)
Місто знаходиться навпроти Маріуполя і є важливим логістичним пунктом
фото з соцмереж

З Єйська рашисти підвозять боєприпаси до України 

У Росії знову пожежа. У Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) горить нафтобаза окупантів. Telegram-канали публікують відео сильного задимлення. 

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише, що горить нафтобаза. Очевидці зазначають, що горять два склади.

«Нагадаю, що Єйськ – те саме місто, звідки планують завозити боєкомплект до Маріупольського порту. У Єйську крім порту є вантажний авіатермінал. Тому така раптова пожежа може бути зовсім не раптовою», – зазначає Андрющенко.

Відомо, що місто знаходиться в Краснодарському краї, на березі Азовського моря і є важливим логістичним пунктом. Звідти, зокрема, рашисти підвозять БК та нафтопродукти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Теги: пожежа росія війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У російському Єйську палає нафтобаза (відео)
У російському Єйську палає нафтобаза (відео)
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Найбільша злива за 80 років: Південну Корею накрили масштабні дощі, є загиблі
Найбільша злива за 80 років: Південну Корею накрили масштабні дощі, є загиблі
Міноборони Франції підготувало неприємний сюрприз для російських туристів
Міноборони Франції підготувало неприємний сюрприз для російських туристів
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
У Китаї виявлено новий вірус «Лан’я»
У Китаї виявлено новий вірус «Лан’я»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
65K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
52K
Медведєв і бінокль. Соцмережі висміяли нове фото політика
33K
Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
29K
В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 
28K
Українці зможуть безкоштовно заправити авто: деталі

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту