У російському Єйську палає нафтобаза (відео)

Місто знаходиться навпроти Маріуполя і є важливим логістичним пунктом

З Єйська рашисти підвозять боєприпаси до України

У Росії знову пожежа. У Єйську, який розташований фактично навпроти Маріуполя (через Таганрозьку протоку) горить нафтобаза окупантів. Telegram-канали публікують відео сильного задимлення.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише, що горить нафтобаза. Очевидці зазначають, що горять два склади.

«Нагадаю, що Єйськ – те саме місто, звідки планують завозити боєкомплект до Маріупольського порту. У Єйську крім порту є вантажний авіатермінал. Тому така раптова пожежа може бути зовсім не раптовою», – зазначає Андрющенко.

Відомо, що місто знаходиться в Краснодарському краї, на березі Азовського моря і є важливим логістичним пунктом. Звідти, зокрема, рашисти підвозять БК та нафтопродукти.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.