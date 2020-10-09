У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок



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У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок

Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі.

У місті Ульсан в Південній Кореї загорівся житловий 33-поверховий будинок. Було евакуйовано сотні людей, щонайменше 15 — постраждали.

Як повідомляє Ренхап, пожежа в житловій багатоповерхівці Samhwan почалася пізно вночі.

Попередньо, займання почалося на 12-му поверсі, полум'я перекинулося на всю будівлю через сильний вітер. Загалом в будівлі 33 поверхи: з першого по третій розташований торговий центр, вище - 127 квартир.

Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі. Агентство повідомляє про сотні евакуйованих, зокрема із сусідніх будинків.

За останніми даними, пожежу загасили, рятувальники шукають людей, які могли залишитися в будівлі.