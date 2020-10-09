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    У світі

    У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок

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    У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок - У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок
    У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок

    Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі.

    У місті Ульсан в Південній Кореї загорівся житловий 33-поверховий будинок. Було евакуйовано сотні людей, щонайменше 15 — постраждали.

    Як повідомляє Ренхап, пожежа в житловій багатоповерхівці Samhwan почалася пізно вночі.

    Попередньо, займання почалося на 12-му поверсі, полум'я перекинулося на всю будівлю через сильний вітер. Загалом в будівлі 33 поверхи: з першого по третій розташований торговий центр, вище - 127 квартир.

    Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі. Агентство повідомляє про сотні евакуйованих, зокрема із сусідніх будинків.

    За останніми даними, пожежу загасили, рятувальники шукають людей, які могли залишитися в будівлі.

    пожежа Південна Корея рятувальники Twitter будинок
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