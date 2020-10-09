У Південній Кореї горів 33-поверховий будинок
Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі.У місті Ульсан в Південній Кореї загорівся житловий 33-поверховий будинок. Було евакуйовано сотні людей, щонайменше 15 — постраждали.
Як повідомляє Ренхап, пожежа в житловій багатоповерхівці Samhwan почалася пізно вночі.
Попередньо, займання почалося на 12-му поверсі, полум'я перекинулося на всю будівлю через сильний вітер. Загалом в будівлі 33 поверхи: з першого по третій розташований торговий центр, вище - 127 квартир.
어디선거 주워온 울산 화재현장...인명피해가 없기를... pic.twitter.com/Ob6LO4Vt8h— 우브 (@UVE_0619) October 8, 2020
울산ㅇㄹㄴㅂ 아파트에서불낫다.. 어뜨카냐.. 사상자가많이없어야하는데... pic.twitter.com/cXWJIQlaQ9— 린느 (@LLLune_) October 8, 2020
울산ㅇㄹㄴㅂ 아파트에서불낫다.. 어뜨카냐.. 사상자가많이없어야하는데... pic.twitter.com/cXWJIQlaQ9— 린느 (@LLLune_) October 8, 2020
Відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок пожежі. Агентство повідомляє про сотні евакуйованих, зокрема із сусідніх будинків.
За останніми даними, пожежу загасили, рятувальники шукають людей, які могли залишитися в будівлі.