Столична влада внесла «Літаючу тарілку» до переліку об’єктів культурної спадщини



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Будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму

Далі Мінкульт має занести «тарілку» до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («Літаюча тарілка» на Либідській площі) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наступний крок – надання Мінкультом «тарілці» статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Як наголошують у Департаменті, це має відбутися якомога швидше.

Як повідомлялося, 7 жовтня Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини вирішила рекомендувати внести будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Будинок «Літаюча тарілка» був побудований 1971 року за проєктом архітекторів Флоріана Юр'єва та Льва Новикова. Він є яскравим зразком архітектури другої хвилі радянського модернізму.

У 2017 році стало відомо про плани перетворення київської «Літаючої тарілки» на складову торгівельно-розважального центру. Автор первинного проекту будівлі Флоріан Юр’єв виступив категорично проти такого рішення. У цьому його підтримала громадськість Києва, і проблема набула широкого розголосу. Як наслідок, представники майбутнього ТРЦ Ocean Mall пообіцяли не перетворювати «Літаючу тарілку» на вхідну групу до торгівельного центру, а також погодились на реалізацію авторського проекту відновлення «Літаючої тарілки».

Нагадаємо, минулого року в Києві презентували авторський проект оновлення відомої столичної пам’ятки архітектури модернізму «Літаючої тарілки», що на Либідській площі.