У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув



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Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу

Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу

У польському місті Плоцьк під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини.

Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу.

Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його.

Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки.

На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф.