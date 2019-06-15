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    У світі

    У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув

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    <span>Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу</span> - У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув
    Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу

    Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу

    У польському місті Плоцьк під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    «Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини.

    Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу.

    Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його.

    Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки.

    На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф.

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