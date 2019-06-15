У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув
Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу
Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу
У польському місті Плоцьк під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.
Про це повідомляє Польське радіо.
«Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу», - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини.
Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу.
Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його.
Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки.
На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф.