SkyUp запустить регулярні рейси з Києва до Львова



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Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень

Українська авіакомпанія SkyUp з 28 жовтня запустить прямі регулярні рейси з Києва до Львова. Про це повідомили avianews.com у прес-службі авіакомпанії.

Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Вильоти з Києва по понеділках о 10:00, по п'ятницях о 19:05. Вильоти зі Львова по понеділках о 08:00, по п'ятницях о 21:05. Час у дорозі становитиме 1 годину. На лінії заявлений середньомагістральний літак Boeing 737-800.

Квитки на новий внутрішній рейс SkyUp продаються за ціною від 500 грн в один бік з урахуванням перевезення 7 кг ручної поклажі. Квиток з включеним багажем до 23 кг коштує близько 800 грн в одну сторону.

Новий внутрішній рейс SkyUp відкриє замість сезонних внутрішніх рейсів Київ-Одеса і Харків-Одеса, які будуть здійснюватися до кінця жовтня.

Наразі прямі регулярні рейси між Києвом і Львовом виконують дві авіакомпанії - МАУ літає з аеропорту «Бориспіль», «Мотор Січ» - з аеропорту «Жуляни». SkyUp в Києві обслуговується в аеропорту «Бориспіль». Міжнародні рейси вилітають з терміналу F, внутрішні - з терміналу D.

25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну розібратися в ситуації.

Раніше Володимир Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.

В авіакомпанії заявили, що їхні літаки не припинятимуть польоти.