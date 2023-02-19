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У Польщі водій таксі зґвалтував українку: розпочато провадження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі водій таксі зґвалтував українку: розпочато провадження
фото ілюстративне

Ймовірним ґвалтівником виявився громадянина Туркменістану

У столиці Польщі - Варшаві - прокуратура розпочала провадження щодо водія таксі, якого підозрюють у зґвалтуванні українки. Зловмисник утримував пасажирку проти її волі, а потім насильно примусив до статевого акту. Про це інформує TVN Warszawa.

Слідство встановило, що злочинець напав на українку у ніч з 12 на 13 лютого. За попередньою інформацією відомо, що українка поверталася з вечірки, на якій вона була зі своєю подругою. Потерпіла замовила таксі з одного із готелів Середмістя. Через певний час вона звернулася до поліції з заявою про зґвалтування.

За словами речниці Окружної прокуратури у Варшаві Александри Скшиняж, водієві пасажирського транспорту висунули звинувачення. Вона також повідомила, що підозрюваного взято під варту на три місяці.

«Окружна прокуратура у Варшаві веде провадження щодо громадянина Туркменістану, який підозрюється у насильстві. Здійснюючи послугу з перевезення пасажирів, він позбавив волі потерпілу, а потім змусив її до статевого акту», – сказала речниця.

Відомо, що зловмисник використовував додаток Bolt. Представники застосунку прокоментували ситуацію, наголосивши, що вони «не терплять насильства, тому добровільно співпрацюють з поліцією, повідомляючи всю відому інформацію задля затримання злочинця».

Раніше повідомлялося, що львівський диякон ґвалтував свою неповнолітню доньку.

А у Києві молодик зґвалтував колегу.

Теги: українка Польща таксі

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