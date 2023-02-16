У Києві молодик зґвалтував колегу (фото)

За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі

Чоловік напідпитку почав чіплятися до колеги, затягнув її у складське приміщення та зґвалтував

Правооохорнці Києва затримали у столиці 22-річного чоловіка за зґвалтування дівчини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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До чергової частини Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що до них звернулася жінка, 1998 року народження, яка розповіла, що її зґвалтували. У потерпілої також були забої лігтів. Дівчина повідомила, що правопорушення відносно неї відбулося у будівлі на вулиці Свято-Троїцькій. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я Деснянського управління поліції.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, на місці події поліцейські задокументували злочин та у подальшому затримали ймовірного підозрюваного:

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«Ми з’ясували, що 24-річна уродженка Вінницької області працювала з затриманим на одному підприємстві. Працівники виконували роботу на першому поверсі будівлі, а жили на другому. У ході спільного відпочинку, після робочого дня, чоловік напідпитку почав чіплятися до колеги, затягнув її у складське приміщення та зґвалтував», – йдеться у повідомленні.

У ході відпрацювання злочину, оперативні працівники встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився раніше не судимий уродженець Київської області 2000 року народження, якого слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речові докази вчинення злочину», – повідомив полковник поліції.

На місці події поліцейські задокументували злочин та у подальшому затримали ймовірного підозрюваного

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру. Наразі судом вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Тим часом суд відправив у СІЗО 19-річного блогера Андрія Ярину, який влаштовував вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Його підозрюють у створенні та розповсюдженні порнографічного контенту.

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Також суд визнав винним мешканця Одещини у зґвалтуванні та умисному вбивстві восьмирічної дівчинки у с. Лощинівка. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.