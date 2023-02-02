Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням: організатори можуть отримати до семи років в’язниці

Правоохоронці встановили, що організаторами «вечірок» є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram та Instagram

Двох організаторів безчинства затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Організаторам скандальних вечірок у Києві, які знущались та принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу, загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Він зазначив, що 1 лютого слідчі поліції разом із оперативниками кримінальної поліції та прокурорами провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що організаторами «вечірок» є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram та Instagram.

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Двох організаторів безчинства затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм обом було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Слідчі та прокурори звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

Нагадаємо , 1 лютого правоохоронці провели обшуки в організаторів скандальних п’яних вечірок у Києві.

Згодом заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.