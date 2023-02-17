Львівський диякон ґвалтував свою неповнолітню доньку – ЗМІ

44-річний чоловік розбещував доньку, коли вона була ще дитиною

У Львові затримали 44-річного місцевого жителя, який впродовж багатьох років розбещував свою доньку. Коли дівчині виповнилось 18 років, вона звернулась до правоохоронців. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

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Як повідомили в асоціації жінок-юристок «ЮрФем», батько знущався з постраждалої, ґвалтував її впродовж кількох років, знімав це на відео та фото, розбещував її. Втім, справа довго стояла на місці, адже ніхто не міг повірити в слова дівчини, через те, що чоловік є священнослужителем.

фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

«Це дуже добре, що ми його викрили, бо він постійно мав доступ до дітей. По сьогоднішній день. Весь той час, все розслідування, відколи вона була малолітньою. Він же мав доступ до інших дітей», – розповів адвокат постраждалої Олег Іванов.

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За його словами, чоловік знущався з доньки в дитячому віці, а вона наважилася звернутися по допомогу до психологів та юристів лише у 2021 році, вже в дорослому віці.

«Півтора року тупцювались ми на місці. Проблема була в тому, що ніхто їй не вірив. І поліграф був навіть не найбільш втішним, таким розпливчастим. Ніхто не міг повірити, що дійсно вона говорить правду, тому що її батько є священнослужителем», – пояснив Олег Іванов.

Коли ж провели обшук в помешканні чоловіка, виявили багато жорстких дисків з тисячами файлів.

«Я поступово опрацьовував ці файли, дуже важко щось шукати в такому масиві: багато часу на це йде. І ось через якийсь час знайшли фотографії, відео, і тоді закрутилось нормально розслідування. Ще раз допитали постраждалу вже по тих епізодах, які знайшли. Вона впізнала себе, батька, ті епізоди, коли вони відбувались і що саме було. І ці електронні докази збігаються з її показаннями. І йому інкримінували», – додав адвокат.

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Олег Іванов переконаний, що підозрюваний має залишатися під вартою на час розслідування, адже можливо є інші потерпілі від його дій. У правоохоронних органах у коментарі виданню ZAXID.NET уточнили, що затриманий є дияконом однієї з львівських парафій, але не УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, що у Португалії жертвами сексуального насилля церковників стали понад 4,8 тис. дітей. 77% людей, які скоювали насилля, були священиками, а серед жертв переважали чоловіки.