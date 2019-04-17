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    У світі

    У Путіна прокоментували заяву Порошенка про зустріч у Нормандії

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    Президент Росії Володимир Путін - У Путіна прокоментували заяву Порошенка про зустріч у Нормандії
    Президент Росії Володимир Путін

    В графіку президента РФ «поки немає» поїздки у червні до Нормандії

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про участь Володимира Путіна в червні в Нормандії в заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

    Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    «Поки немає», - сказав він, відповідаючи на питання, чи є в графіку президента РФ поїздка в цей час до Нормандії.

    Нагадаємо,16 квітня президент України анонсував підписання договору з РФ щодо введення миротворців на Донбас та виведення російських військ. 

    «Не виключаю, що на святкування дати висадки Союзницьких військ у Нормандії буде запрошений президент РФ Путін, ми зберемося вчотирьох і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир. Уже в травні місяці або на початку червня будуть підписані документи в нормандському форматі, де буде передбачено виведення російських військ з території України, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення щодо введення «блакитних шоломів» ООН», - зазначив Порошенко.

    Також Порошенко розповів, що 18 квітня планується оголосити режим припинення вогню на Донбасі до великодніх свят.

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