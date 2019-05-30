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    У світі

    У роботі Youtube стався глобальний збій

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    Жителі українських міст Києва, Харкова, Вінниці та Дніпра також інформують про збої в роботі відеохостингу - У роботі Youtube стався глобальний збій
    Жителі українських міст Києва, Харкова, Вінниці та Дніпра також інформують про збої в роботі відеохостингу

    Про проблеми в роботі сервісу в основному повідомляють користувачі в Лондоні (Великобританія), Парижі (Франція), Берліні (Німеччина), Москві (Росія) і Токіо (Японія)

    У роботі відеохостингу Youtube стався глобальний збій

    Про це повідомляє сервіс Downdetector.

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    Зазначається, що про проблеми в роботі сервісу в основному повідомляють користувачі в Лондоні (Великобританія), Парижі (Франція), Берліні (Німеччина), Москві (Росія) і Токіо (Японія).

    Жителі українських міст Києва, Харкова, Вінниці та Дніпра також інформують про збої в роботі відеохостингу.

    Нагадаємо, з серпня поточного року лічильники каналів видеохостингового сайту YouTube почнуть показувати округлене число передплатників. Зараз творці контенту з більш ніж тисячею передплатників бачать їх кількість відбитим по-різному в різних місцях на YouTube-десктопі і мобільних додатках. В деяких випадках кількість показується скороченим.

    Крім того, генеральний директор компанії Сьюзан Войчицки заявила, що унікальна аудиторія YouTube сягнула 2 мільярдів користувачів в місяць.

    Повідомляється, що цей показник на 5% перевищив відмітку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів в місяць. Також зазначено, що YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду відеохостингу на телеекрані.

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