YouTube приховає точну кількість підписників каналів



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Лічильники каналів видеохостингового сайту YouTube почнуть показувати округлене число

З серпня лічильники каналів YouTube почнуть показувати округлене число підписників замість точного.

Про це йдеться у блозі відеохостингу.

Представники команди відеохостингу розповіли, що такі зміни вводяться «для більшої послідовності всюди, де ми публічно показуємо кількість підписників».

Зараз творці контенту з понад тисячею підписників бачать їх кількість відображеною по різному у різних місцях на YouTube-десктопі та мобільних додатках. В деяких випадках, кількість показується скороченою – наприклад, 133к. У інших повною – наприклад, 133017.

В компанії додали, що треті сторони, які використовують API сервіси YouTube, також бачитимуть кількість підписників у скороченому вигляді, а точну кількість зможуть переглядати тільки автори каналів.

Нагадаємо, на початку травня унікальна аудиторія YouTube досягла 2 мільярдів користувачів на місяць.