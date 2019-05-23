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    Технології

    YouTube приховає точну кількість підписників каналів

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    Лічильники каналів видеохостингового сайту YouTube почнуть показувати округлене число

    З серпня лічильники каналів YouTube почнуть показувати округлене число підписників замість точного.

    Про це йдеться у блозі відеохостингу.

    Представники команди відеохостингу розповіли, що такі зміни вводяться «для більшої послідовності всюди, де ми публічно показуємо кількість підписників».

    Зараз творці контенту з понад тисячею підписників бачать їх кількість відображеною по різному у різних місцях на YouTube-десктопі та мобільних додатках. В деяких випадках, кількість показується скороченою – наприклад, 133к. У інших повною – наприклад, 133017.

    В компанії додали, що треті сторони, які використовують API сервіси YouTube, також бачитимуть кількість підписників у скороченому вигляді, а точну кількість зможуть переглядати тільки автори каналів.

    Нагадаємо, на початку травня унікальна аудиторія YouTube досягла 2 мільярдів користувачів на місяць.

    технології YouTube
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