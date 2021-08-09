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    У Росії доглядальниця побила 95-річну жінку за прохання виміряти тиск (фото)

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    Побита жінка спочатку не стала&nbsp;розповідати про це своїм родичам - У Росії доглядальниця побила 95-річну жінку за прохання виміряти тиск (фото)
    Побита жінка спочатку не стала розповідати про це своїм родичам
    фото t.me/lentadna

    Спеціалістка повалила пенсіонерку на підлогу, після чого почала її бити і тягати за волосся

    В Росії доглядальниця побила 95-річну пенсіонерку через прохання виміряти їй тиск.

    Спеціалістка з роботи з літніми людьми тягала жінку за волосся та нанесла ряд жорстоких ударів. Про це повідомляє Telegram-канал «Лента дна».

    За 95-річною жінкою доглядала доглядальниця з компанії «Милосердя.про». Однак родичі росіянки вирішили змінити фахівчиню, бо та не знайшла спільної мови зі своєю літньою клієнткою. В останній день роботи доглядальниця відмовилася виміряти пенсіонерці тиск.

    Свою відмову вона мотивувала тим, що їй за це не заплатять. Пенсіонерка спробувала викликати у доглядальниці почуття сорому і процитувала їй вірш про людяність. Однак у тої це викликало лише агресію.

    Доглядальниця повалила пенсіонерку на підлогу, після чого почала її жорстоко бити і тягати за волосся. 95-річна жінка не стала розповідати про це своїм родичам.

    На наступний день після інциденту нова доглядальниця помітила, що все тіло та обличчя пенсіонерки в синцях і гематомах. Лише тоді постраждала жінка розповіла про те, що трапилося.

    Сім'я пенсіонерки звернулася в компанію, через яку вони наймали доглядальницю. Однак співробітники фірми намагалися піти від відповідальності і навіть стверджували, що літня жінка «щось плутає» або бреше. Проте компанія все ж вибачилася і заявила, що горе-доглядальницю вже внесли в «чорний список».

    Родичі заявили про те, що трапилося, в поліцію. Справу взяли на контроль в прокуратурі.

    Нагадаємо, раніше у Новосибірській області чоловік ударив в голову хлопчика, який посварився з його сином через чипси.

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    Теги: Росія суд кримінал жінка
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    У Росії доглядальниця побила 95-річну жінку за прохання виміряти тиск (фото)