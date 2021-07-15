У Росії нелюд жорстоко побив дитину через чипси (відео)

Раніше діти посварилися через пакет чипсів, в конфлікт втрутився неадекватний дорослий

У Новосибірській області чоловік ударив в голову хлопчика, який посварився з його сином через чипси. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.

Біда трапилася в селищі Краснообськ. На ролику видно, що у дворі багатоповерхівки стоять діти та дорослі.

У певний момент чоловік б'є в голову хлопчика, який стоїть навпроти. Дитина падає на асфальт.

Відомо, що раніше діти посварилися через пакет чипсів. Згодом у конфлікт втрутився батько одного з них. Мати потерпілого розповіла місцевому виданню, що хлопчик отримав струс мозку.

У поліції порушено кримінальну справу.

Додамо, що в російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру.

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