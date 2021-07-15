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    У Росії нелюд жорстоко побив дитину через чипси (відео)

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    Чоловік, захищаючи свого сина, вдарив дитину - У Росії нелюд жорстоко побив дитину через чипси (відео)
    Чоловік, захищаючи свого сина, вдарив дитину
    Скріншот фото: відео Lshot

    Раніше діти посварилися через пакет чипсів, в конфлікт втрутився неадекватний дорослий

    У Новосибірській області чоловік ударив в голову хлопчика, який посварився з його сином через чипси. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.

    Біда трапилася в селищі Краснообськ. На ролику видно, що у дворі багатоповерхівки стоять діти та дорослі.

    У певний момент чоловік б'є в голову хлопчика, який стоїть навпроти. Дитина падає на асфальт.

    Відомо, що раніше діти посварилися через пакет чипсів. Згодом у конфлікт втрутився батько одного з них. Мати потерпілого розповіла місцевому виданню, що хлопчик отримав струс мозку.

    У поліції порушено кримінальну справу.

    Додамо, що в російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру.

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    Теги: Росія кримінал діти
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    У Росії нелюд жорстоко побив дитину через чипси (відео)