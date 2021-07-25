У Росії після бійки на турбазі помер міністр

Міністр впав у кому після бійки на турбазі і помер

Конфлікт стався через залицяння до дружини міністра

Міністр цифрового розвитку і зв’язку Амурської області РФ Олександр Курдюков, який впав у кому після бійки на турбазі, помер.

Про це в Telegram написав губернатор Амурської області Василь Орлов.

«Вчора (24 липня) увечері помер Олександр Михайлович Курдюков. Працювали з ним в уряді. Він був міністром цифрового розвитку і зв’язку Амурської області. Світла пам’ять. Пішов дуже рано», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, конфлікт стався через залицяння до дружини міністра. Олексій Шкарін – майстром спорту з пауерліфтингу, намагався закликати її з подругою до себе. Курдюков втрутився в ситуацію і почалася сварка. Конфлікт нібито вичерпався, адже Олексій заявив, що не знав, що жінка заміжня.

Однак того ж вечора Курдюков зник. Його пішли шукати і знайшли вже без свідомості, з проломленою головою.

«Хто і як побив міністра поки залишається загадкою, але головним підозрюваним став той самий Олексій, який підкочував до дружини чиновника. Свідків бійки немає, тому справа непроста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку через хлопця.

До слова, 21 липня у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.

Як повідомлялося, у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною. Повідомляється про одного постраждалого.