У Росії хлопець увірвався до університету та розстріляв студентів (відео)

За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний хлопець

У Росії, у Пермському державному університеті, сьогодні вранці місцевий житель влаштував стрілянину, повідомляє пресслужба навчального закладу та російські ЗМІ.

За даними пресслужби університету, в результаті стрілянини поранено одну людину. ЗМІ повідомляють, що є загиблі.

У соцмережах публікують відео, як студенти вистрибують з вікон будівлі університету. Інші студенти закрилися в аудиторіях.

За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

«Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв», – йдеться в його пості в соцмережах.

Він у деталях розповів, як проходив психіатра, купував зброю та готував напад.

Спочатку він хотів напасти на колишню школу, але змінив рішення в кінці березня. Пише, що школа «була занадто неприємним місцем для того, щоб проводити там останні 10 хвилин свого життя».

Телеграм-канал 112 повідомляє, що внаслідок стрілянини загинули три людини.