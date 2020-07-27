У Росії - найдешевший бензин? Міф спростовано



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Перше місце серед країн з найдешевшим бензином посів Люксембург

Російське інформаційне агентство склало рейтинг співвідношення зарплат і вартості палива у різних країнах

Росія посіла 20 місце у рейтингу країн Європи з найдешевшим бензином. Перше місце у списку – за Люксембургом. Про це пише російське інформаційне агентство «РИА Новости».

Зазначається, що Люксембург опинився на першому місці через високі зарплати і порівняно низькі ціни на паливо.

«У середньому жителі міста-держави можуть купити близько 3,2 тисячі літрів бензину на свою зарплату», - йдеться у повідомленні.

У Росії ж на середню зарплату людина можна купити 924 літри 95-го бензину.

Також російське інформаційне агентство до першої п'ятірки рейтингу включило Норвегію, Австрію, Ірландію і Великобританію.

А останні рядки в списку зайняли Угорщина, Латвія, Румунія, Болгарія та Україна. Жителі цих держав можуть дозволити собі не більше 700 літрів палива на місяць.

У дослідженні використовувалися дані про ціни на бензин з октановим числом 95 в країнах Європи на травень 2020 року. Динаміка вартості палива розраховувалася в національній валюті держав.