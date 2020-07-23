Кумедне відео: водій намагався заправити Теслу бензином



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Хлопець звернувся зі своєю проблемою до інтернет-пошуковика - і правда його шокувала

Джастін Флом, професійний ілюзіоніст з Лас-Вегаса, 15 липня став свідком видовища, яке здивувало навіть його. Флом разом з дружиною і другом приїхав на бензозаправку і зайняв чергу за незнайомцем, з яким щось явно було не так.

Як тільки Джастін зрозумів, що саме, він вихопив телефон і почав записувати відео. Хлопець приїхав на бензозаправку за паливом для машини, якій бензин не потрібен – електромобіль Tesla.

Можна було б подумати, що водій Tesla Model 3 приїхав придбати пальне для іншого автомобіля з каністрою, але у нього її не виявилося, та й наливати бензин в пакети він явно не планував.

Власник електрокара викинув сміття в урну, а потім відкрив люк контактів для зарядки батарей і дістав банківську карту, щоб купити бензин.

Хлопець схопився за заправочний пістолет і спробував засунути в отвір для підзарядки.

Боротьба була недовгою. Водій швидко зметикував, що це не кришка бензобака, і закрив її.

Поки Джастін з дружиною думали, що юнак взяв машину в прокат або вона належить його батькам чи друзям, той не здавався і приступив до пошуку бака в багажнику.

Потім заглянув під кришку капота. Мабуть, відсутність двигуна і спереду, і ззаду ще більше збентежила хлопця. А люди, які проходили повз, дивувалися появі електрокара біля бензоколонки. Нарешті, власник Tesla здався і вирішив загуглити свою проблему.

І правда про автомобіль та його заправку настільки не сподобалась хлопцеві, що він не стримався і вилаявся вголос.

На цьому бідолаха залишив спроби залити бензин в електрокар і під сміх попутників Джастіна покинув заправку, судячи з усього, у пошуках станції зарядки.