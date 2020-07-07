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    Події в Україні

    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)

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    <span lang="UK">Сталося загорання резервуару з бензином</span> - На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    Сталося загорання резервуару з бензином
    Фото: ДСНС

    До місця пожежі було направлено рятувальників 11 відділень ДСНС

    У вівторок, 7 липня, у смт Ярмолинці Хмельницької області на території нафтобази ТОВ «Галнафтогаз» сталося загорання резервуару з бензином. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 14:15.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС

    До місця пожежі було направлено 11 відділень ДСНС з Ярмолинець, Дунаєвець, Городка, Чемерівців та спецтехніка з Хмельницького, пожежний потяг ст. Гречани та пожежний розрахунок військової частини.

    Завдяки вчасному проведенню пінної атаки о 14:34 пожежу було локалізовано, о 14:50 - ліквідовано.

    Попередньо жертв та постраждалих немає. 

    Всього до гасіння пожежі було залучено 45 чоловік особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки. 

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    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)
    На Хмельниччині спалахнула нафтобаза (фото, відео)

    Координацію сил та засобів на місці події здійснювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області. 

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, на Луганщині другий день бушує лісова пожежа.

    пожежа Хмельниччина ДСНС бензин рятувальники
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