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У Росії помер науковець, якого звинуватили у шпигунстві на Китай

Надія Клочко
glavcom.ua
У Росії помер науковець, якого звинуватили у шпигунстві на Китай
Валерія Мітька слідчі звинуватили у передачі Китаю секретних даних
фото з відкритих джерел

Президент Арктичної академії наук перебував під домашнім арештом з лютого 2020 року

Помер російський учений із Санкт-Петербурга Валерій Мітько, якого слідчі звинуватили у державній зраді. Про це повідомили адвокати, які захищали інтереси Мілька.

«Сьогодні у віці 81 року помер наш підзахисний Валерій Мітько – президент Арктичної академії наук, один із провідних у країні фахівців з гідроакустики», – повідомив правозахисний проєкт «Перший відділ», адвокати якого захищали Мітько.

Зазначається, що останнім часом науковцеві все частіше викликали швидку та відправляли до лікарні, «він був не в змозі ні ходити, ні сидіти, ні тим більше доглядати дружину – лежачого хворого».

Валерія Мітька звинувачували у державній зраді. Він був затриманий та поміщений під домашній арешт у лютому 2020 року.

За версією слідства, науковець нібито передав матеріали, які містять відомості, що становлять державну таємницю, і які він збирав за «шпигунським завданням» спецслужбам Китаю під час його поїздки до цієї країни у 2018 році. Йдеться про розробки в галузі гідроакустики.

Науковець спою провину не визнав. Взимку 2022 року справу Мітька було передано до суду, проте, по суті, процес розпочатися не встиг.

Нагадаємо, також за підозрою у шпигунстві на Китай російські силовики звинуватили завідувача лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету (НГУ) Дмитра Колкера. Колкера затримали співробітники ФСБ, коли він перебував у лікарні, де він проходив лікування четвертої стадії раку.

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Теги: шпигун Китай росія

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