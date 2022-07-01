Російські силовики кинули за ґрати помираючого науковця (фото)

Підозрюваного у шпигунстві затримали у лікарні, де той проходив лікування

У Росії Радянський районний суд Новосибірська заарештував завідувача лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету (НГУ) Дмитра Колкера за підозрою у держзраді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російського науковця взяли під варту до 29 серпня. Як повідомив його син Максим у соціальних мережах, Колкера затримали співробітники ФСБ, коли він перебував у лікарні. За словами дочки Колкера Аліни Миронової, там він проходив лікування четвертої стадії раку.

Родичі вченого розповіли, що Колкера звинувачують у співпраці з китайськими спецслужбами. Його син написав, що батько читав лекції студентам під час міжнародної конференції у Китаї, а його презентації перед кожною лекцією завіряли співробітники ФСБ. Наразі науковця перевезли до СІЗО «Лефортово» у Москві.

Стан Колкера, у якого діагностували останню, четверту стадію раку підшлункової залози, але все ж таки відправили до СІЗО, не дозволяє йому приймати звичайну їжу. Вмираючому доводиться харчуватись через гастротомічну трубку. Про це повідомила правозахисниця Марина Литвинович.

«Новий в'язень СІЗО «Лефортово» – четверта стадія раку підшлункової залози, харчується через трубочку. (...) Взяли просто у лікарні», – написала громадська діячка.

фото: Марина Литвинович

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін обговорили формування нового світового порядку.

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