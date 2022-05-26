У Росії різко подорожчала сіль: названо причину

Останній раз ціни зростали так помітно 16 років тому

У Росії у квітні та березні різко подорожчала сіль. Зростання ціни на цей товар стало найбільшим з 2006 року, пише РБК.

У березні ціни на сіль піднялися на 23% у порівнянні з тим самим місяцем 2021 року, у квітні майже на 32%. Якщо у лютому середня ціна кілограма становила 14,9 рубля, то у квітні – вже 18,3 рубля.

У Мінпромторгу зростання цін пов'язали із підвищеним попитом на товари тривалого зберігання, що спостерігалося на початку війни.

Видання уточнює, що востаннє сіль дорожчала так різко у лютому 2006 року — тоді ціни на продукт за місяць зросли одразу на 58% на тлі чуток про припинення постачання української солі (тоді її частка на ринку сягала 40%) через конфлікт навколо ціни на газ.

Нині понад 60% солі, що надходить на ринок, — російського виробництва. Імпортується сіль, переважно, з Білорусі та Казахстану.

Нагадаємо, що з полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.