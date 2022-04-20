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    У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)

    Викладачі одного із технікумів у Росії змусили студентів рити окопи&nbsp; - У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)
    Викладачі одного із технікумів у Росії змусили студентів рити окопи 
    фото: npth.ru

    Другокурсники рили окопи прямо на подвір'ї свого технікуму під керівництвом викладачів

    У Новочебоксарську (Росія) студентів місцевого політехнічного технікуму почали навчати рити шанці. Світлини зі студентами оприлюднили на офіційному сайті навчального закладу.

    Відомо, що на заняттях з основ безпеки життєдіяльності студенти другого курсу копали шанці прямо у дворі навчального закладу.

    Захід у закладі назвали навчанням громадян початковим знанням у галузі оборони та їхній підготовці з основ військової служби.

    У технікумі переконані, що такі заняття дозволять майбутнім військовослужбовцям якісно та грамотно виконувати свої обов'язки відповідно до посадового призначення в будь-якій обстановці.

    На фото видно, що студенти рили поодинокі окопи для стрілянини лежачи. Також невідомо, що сталося з цими оборонними спорудами далі: шанці залишили на подвір'ї закладу чи наказали студентам засипати.

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    У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)
    У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)
    фото: npth.ru

    Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області Росії почали рити окопи.

    Представник місцевої влади заявив: копають траншеї, щоб перестрахуватися

    Теги: росія пропаганда студенти
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    У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)