У Росії студентів почали навчати рити шанці (фото)

Викладачі одного із технікумів у Росії змусили студентів рити окопи

Другокурсники рили окопи прямо на подвір'ї свого технікуму під керівництвом викладачів

У Новочебоксарську (Росія) студентів місцевого політехнічного технікуму почали навчати рити шанці. Світлини зі студентами оприлюднили на офіційному сайті навчального закладу.

Відомо, що на заняттях з основ безпеки життєдіяльності студенти другого курсу копали шанці прямо у дворі навчального закладу.

Захід у закладі назвали навчанням громадян початковим знанням у галузі оборони та їхній підготовці з основ військової служби.

У технікумі переконані, що такі заняття дозволять майбутнім військовослужбовцям якісно та грамотно виконувати свої обов'язки відповідно до посадового призначення в будь-якій обстановці.

На фото видно, що студенти рили поодинокі окопи для стрілянини лежачи. Також невідомо, що сталося з цими оборонними спорудами далі: шанці залишили на подвір'ї закладу чи наказали студентам засипати.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області Росії почали рити окопи.

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