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    Події в Україні

    У Бєлгородській області Росії почали рити окопи (відео)

    Росіяни заявляють, що окопи&nbsp;&ndash; це додаткові заходи безпеки - У Бєлгородській області Росії почали рити окопи (відео)
    Росіяни заявляють, що окопи – це додаткові заходи безпеки
    фото з відкритих джерел

    Представник місцевої влади заявив, що таким чином вирішили перестрахуватися

    У Бєлгородській області риють окопи. За прикордонним містом Шебекіно з'явилися викопані технікою рови.

    Глава Шебекинського округу Володимир Жданов на своєму Telegram-каналі у відповідь на запитання місцевих жителів заявив, що він «як людина військова завжди перестраховується».

    «Роботи проводяться на наше прохання: краще вкотре перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує», – сказав Жданов.

    Нагадаємо, у Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Також 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

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    Теги: вибух росія окупанти війна місцева влада УДАР Україна влада окупація #stoprussia
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    У Бєлгородській області Росії почали рити окопи (відео)