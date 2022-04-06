Приречені на смерть. Навіщо окупанти рили окопи в Чорнобилі? (відео)

Росіянам взагалі не шкода своїх солдатів

Той, хто наказав робити позиції, чудово знав, що буде із солдатами

В мережу виклали відео з дрона, який зняв окопи окупантів, які ті вирили у Чорнобильский зоні. А точніше у Рудому лісі.

Рудий ліс – місце, яке отримало найбільшу дозу радіації. Місце було закопане повністю під час ліквідації наслідків аварії.

В коментарях до відео, люди задаються питанням: Як може виникнути така думка?

А ось рашисти там реально розкопали собі окопи та провели в них майже місяць. Не дивно, що 26 людей привезли з променевою хворобою.

У будь-якому випадку, той, хто наказав робити ці позиції, мав чудово знати, що буде із солдатами.

Нагадаємо, окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі.