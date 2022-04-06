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    Приречені на смерть. Навіщо окупанти рили окопи в Чорнобилі? (відео)

    Росіянам взагалі не шкода своїх солдатів - Приречені на смерть. Навіщо окупанти рили окопи в Чорнобилі? (відео)
    Росіянам взагалі не шкода своїх солдатів
    фото з відкритих джерел

    Той, хто наказав робити позиції, чудово знав, що буде із солдатами

    В мережу виклали відео з дрона, який зняв окопи окупантів, які ті вирили у Чорнобильский зоні. А точніше у Рудому лісі.

    Рудий ліс – місце, яке отримало найбільшу дозу радіації. Місце було закопане повністю під час ліквідації наслідків аварії.

    В коментарях до відео, люди задаються питанням: Як може виникнути така думка?

    А ось рашисти там реально розкопали собі окопи та провели в них майже місяць. Не дивно, що 26 людей привезли з променевою хворобою.

    У будь-якому випадку, той, хто наказав робити ці позиції, мав чудово знати, що буде із солдатами.

    Нагадаємо, окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона смерть АЕС Україна ліс окупація радіація #stoprussia
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    Приречені на смерть. Навіщо окупанти рили окопи в Чорнобилі? (відео)