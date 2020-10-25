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    У світі

    У Росії вбили відомого бізнесмена і депутата

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    У Росії вбили відомого бізнесмена і депутата Олександра Петрова - У Росії вбили відомого бізнесмена і депутата
    У Росії вбили відомого бізнесмена і депутата Олександра Петрова
    Фото: gazetavyborg.ru

    За однією з версій, Петрова застрелив снайпер, коли депутат вийшов з лазні

    У Росії знайшли мертвим муніципального депутата і підприємця, а також батька російського пілота «Формули-1» Олександра Петрова. За однією з версій, Петрова застрелив снайпер, коли депутат вийшов з лазні.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела.

    «Тіло Петрова з вогнепальним пораненням виявили за місцем його проживання», - повідомило джерело видання.

    Правоохоронці підозрюють замовний характер злочину, повідомляє 47News.

    За словами охоронців його котеджу, в будинку в цей день гостей не було, в околицях вони теж нікого не бачили. Тому, не виключено, що снайпер розташовувався на іншому березі річки.

    В. о. голови адміністрації МО «Виборзький район« Микола Шишкін, розповів, що у Петрова не було ворогів.

    Петров був співвласником Виборзького суднобудівного заводу, Виборзької паливної компанії, а також ще 45 комерційних структур і підприємств Ленінградської області.

    Депутат займався торгівлею нафтопродуктами та паливом, будівництвом, управлінням житлово-комунальним господарством. Загальний оборот бізнесу Петрова, за офіційними документами, перевищував мільярд рублів на рік.

    Росія депутат вбивство снайпер
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