Російські артисти просять суд пом'якшити вирок Єфремову



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Російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію у центрі Москви 8 червня, загинула людина

Актори відзначають, що Єфремов не становить загрози для суспільства, а позбавлення волі необхідно для соціально небезпечних людей

Російські артисти направили в Московський міський суд лист з проханням пом'якшити вирок акторові Михайлу Єфремову до меж, не пов'язаних з позбавленням волі.

Про це повідомляє «Москва 24» з посиланням на текст звернення.

Автори листа визнають серйозність злочину актора, при цьому називають його хорошою людиною і висловлюють впевненість, що «все його подальше життя буде для нього спокутою».

Вони відзначають, що Єфремов не становить загрози для суспільства, а позбавлення волі необхідно для соціально небезпечних людей.

Звернення підписали 28 осіб, в їх числі народні артисти Росії Олег Меньшиков, Олександр Домогаров та Дмитро Харатьян, а також народні артистки Чулпан Хаматова і Любов Стриженова, зазначено в повідомленні.

22 жовтня Мосміськсуд пом'якшив вирок Михайлу Єфремову у справі про смертельне ДТП і зменшив термін ув'язнення артиста на півроку. Акторові потрібно провести 7,5 року в колонії загального режиму замість початкових 8 років.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.