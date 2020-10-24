Російські артисти просять суд пом'якшити вирок Єфремову
Актори відзначають, що Єфремов не становить загрози для суспільства, а позбавлення волі необхідно для соціально небезпечних людей
Російські артисти направили в Московський міський суд лист з проханням пом'якшити вирок акторові Михайлу Єфремову до меж, не пов'язаних з позбавленням волі.
Про це повідомляє «Москва 24» з посиланням на текст звернення.
Автори листа визнають серйозність злочину актора, при цьому називають його хорошою людиною і висловлюють впевненість, що «все його подальше життя буде для нього спокутою».
Вони відзначають, що Єфремов не становить загрози для суспільства, а позбавлення волі необхідно для соціально небезпечних людей.
Звернення підписали 28 осіб, в їх числі народні артисти Росії Олег Меньшиков, Олександр Домогаров та Дмитро Харатьян, а також народні артистки Чулпан Хаматова і Любов Стриженова, зазначено в повідомленні.
22 жовтня Мосміськсуд пом'якшив вирок Михайлу Єфремову у справі про смертельне ДТП і зменшив термін ув'язнення артиста на півроку. Акторові потрібно провести 7,5 року в колонії загального режиму замість початкових 8 років.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.
Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.
Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.
Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.