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    СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії

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    Співробітники спецслужби затримали депутата у середмісті обласного центру під час одержання другого &laquo;спонсорського внеску&raquo; у розмірі $3 тисячі - СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії
    Співробітники спецслужби затримали депутата у середмісті обласного центру під час одержання другого «спонсорського внеску» у розмірі $3 тисячі

    Депутат вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі

    Служба безпеки України викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні «спонсорської допомоги» для проведення передвиборчої кампанії. Про це йдеться на сайті відомства.

    За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання.

    «Ці гроші депутат планував використати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови профінансувати його, зловмисник погрожував керівнику підприємства фізичною розправою», – йдеться у повідомленні.

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    СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії
    СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії
    СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії

    Співробітники спецслужби затримали депутата у середмісті обласного центру під час одержання другого «спонсорського внеску» у розмірі $3 тисячі.

    Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

    Як повідомлялося, СБУ викрила на Київщині банду, яку фінансували нардепи (фото).

    Також СБУ викрила на недоброчесній агітації кандидата в депутати до Черкаської міськради.

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