СБУ викрила депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії



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Співробітники спецслужби затримали депутата у середмісті обласного центру під час одержання другого «спонсорського внеску» у розмірі $3 тисячі

Депутат вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі

Служба безпеки України викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні «спонсорської допомоги» для проведення передвиборчої кампанії. Про це йдеться на сайті відомства.

За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання.

«Ці гроші депутат планував використати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови профінансувати його, зловмисник погрожував керівнику підприємства фізичною розправою», – йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали депутата у середмісті обласного центру під час одержання другого «спонсорського внеску» у розмірі $3 тисячі.

Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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