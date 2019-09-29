Генпрокурор США різко відреагував на згадку про нього в розмові Зеленського і Трампа



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Генеральний прокурор США Вільям Барр Фото AP /Carolyn Kaster

Вільям Барр не знав про цей дзвінок до середини серпня

Генеральний прокурор США Вільям Барр був незадоволений тим, що президент США Дональд Трамп згадував про нього і адвоката Руді Джуліані в розмові з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Сегодня».

«Міністерство юстиції вперше дізналося про дзвінок Трампа, коли адвокат ЦРУ 14 серпня згадав скаргу невстановленого інформатора цієї спецслужби», – чиновник, обізнаний про це питання, проте не уповноважений обговорювати його публічно.

У самому міністерстві стверджують, що Барр нічого не знав про липневу розмову Трампа із Зеленським, принаймні, до середини серпня.

У джерелі пишуть, що Барр не говорив з Трампом про розслідування справи щодо Байдена, або його сина, Хантера. За словами чиновників, Барр також не розмовляв з Джуліані ні про що, що стосується України.

Демократи Конгресу звинуватили Барра в тому, що він діє від імені Трампа більше, ніж від системи правосуддя, а також закликали відмовитися від рішень щодо українського питання. Люди, близькі до Барру, стверджували, що не було б ніяких причин для таких заяв з боку конгресменів, оскільки генпрокурор не знайомий з питанням.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.