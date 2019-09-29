Генпрокурор США різко відреагував на згадку про нього в розмові Зеленського і Трампа
Генеральний прокурор США Вільям Барр
Вільям Барр не знав про цей дзвінок до середини серпня
Генеральний прокурор США Вільям Барр був незадоволений тим, що президент США Дональд Трамп згадував про нього і адвоката Руді Джуліані в розмові з Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє «Сегодня».
«Міністерство юстиції вперше дізналося про дзвінок Трампа, коли адвокат ЦРУ 14 серпня згадав скаргу невстановленого інформатора цієї спецслужби», – чиновник, обізнаний про це питання, проте не уповноважений обговорювати його публічно.
У самому міністерстві стверджують, що Барр нічого не знав про липневу розмову Трампа із Зеленським, принаймні, до середини серпня.
У джерелі пишуть, що Барр не говорив з Трампом про розслідування справи щодо Байдена, або його сина, Хантера. За словами чиновників, Барр також не розмовляв з Джуліані ні про що, що стосується України.
Демократи Конгресу звинуватили Барра в тому, що він діє від імені Трампа більше, ніж від системи правосуддя, а також закликали відмовитися від рішень щодо українського питання. Люди, близькі до Барру, стверджували, що не було б ніяких причин для таких заяв з боку конгресменів, оскільки генпрокурор не знайомий з питанням.
Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.