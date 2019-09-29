У Німеччині назвали розмову Зеленського з Трампом образливою



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Президент України Володимир Зеленський

Політики не погодилися з висловлюваннями президентів про Німеччину

Політики Німеччини прокоментували розмову президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Вони вважають цю розмову образливою для німецького уряду, – напише видання Spiegel.

У джерелі відзначили, що Зеленський не тільки не оцінив дипломатичні зусилля Меркель, а й погодився з Трампом в тому, що Німеччина мало робить для України.

«В першу чергу, саме канцлер Німеччини і колишній тоді міністр закордонних справ Штайнмаєр зробили все для того, щоб регіон не перетворився на осередок військового конфлікту», – цитує видання лідера фракції Соціал-демократичної партії в бундестазі Рольфа Мютценіха.

У той же час український посол в Берліні Андрій Мельник, як висловилося видання, намагається «склеїти уламки». Він каже, що Зеленський цінує «величезну участь» канцлера Німеччини.

Також видання підкреслило, що провину за ситуацію Німеччина покладає на Вашингтон. На думку політиків, Трамп використовує владу «в своїх особистих інтересах, в інтересах своєї передвиборної боротьби, а також проти Німеччини і Європи».

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.