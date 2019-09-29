Від Зеленського вимагають оприлюднити стенограми телефонних розмов із Путіним



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Петиція наразі набрала 52 підписи, збір підписів триватиме ще 91 день

Президента України Володимира Зеленського закликають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це йдеться на сайті глави держави, де розміщено аж дві такі петиції – №22/074726-еп та №22/074716-еп.

«Враховуючи дипломатичний скандал, який пов’язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: «загравання» із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та експосла США тощо, вимагаємо оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним», – йдеться у петиції № 22/074726-еп.

Автор наголошує, що Зеленський – Президент України, «а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора – Путіним».

Петиція наразі набрала 31 підпис, збір підписів триватиме ще 91 день.

В іншій петиції № 22/074716-еп під назвою «переговори з Путіним», автор пояснює заклик оприлюднити стенограму переговорів з президентом РФ необхідністю прояснити умови звільнення українців з РФ 7 вересня цього року.

«Народ України вимагає від Вас викласти стенограму Ваших переговорів з Путіним. Народ України вимагає від Вас повідомити ту ціну, що він заплатив або заплатить за звільнення українських громадян», – йдеться в тексті петиції, яка на сьогодні зібрала 7 підписів. Збір триватиме 91 день.

Нагадаємо, 25 вересня офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ та розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.