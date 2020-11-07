Двоє людей загинули під час аварії легкомоторного літака в Росії (відео)

Причиною аварії, за попередніми даними, стала відмова двигуна

Двоє людей загинули під час аварії легкомоторного літака в Люберецькому районі Підмосков’я. Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах.

«Легкомоторний літак Cessna зазнав аварії на полі в Люберецькому районі. На борту були двоє людей, попередньо, обидва загинули», – сказав співрозмовник агентства. Джерело додало, що після падіння літак загорівся. Він уточнив, що причиною аварії, за попередніми даними, стала відмова двигуна.

Борт здійснив аварійну посадку в районі Новорязанського шосе у полі. Джерело також відзначило, що серед загиблих чоловік і жінка. У пресслужбі МНС підтвердили факт аварійної посадки літака.

«Після прибуття пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося горіння літака на площі 5 кв. м. Підрозділами МНС Росії деблоковані двоє загиблих», – сказав співрозмовник агентства. На землі жертв і руйнувань немає. Загоряння ліквідовано.

Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.