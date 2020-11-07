У Росії сталася масштабна пожежа житлового будинку, є загиблі (відео)

За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел

У Самарі сталося загоряння в житловому будинку внаслідок якого загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«У Самарі горить будинок – 4 загиблих, ще 4 постраждали. Загорілося на другому поверсі будівлі з мансардою на вулиці Промисловості в Залізничному районі, площа загоряння 500 кв.м. На цей час пожежу локалізовано, триває полив будівлі», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що ряд регіональних ЗМІ Самарської області також повідомляють про пожежу.

Зазначається, що за версією МНС, загоряння сталося через несправну проводку. За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел. Спецслужби перевіряють, чи залишилися ще люди всередині.

Як повідомлялося, 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

Нагадаємо, 6 листопада пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка.