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    У світі

    У Росії сталася масштабна пожежа житлового будинку, є загиблі (відео)

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    Загоряння сталося через несправну проводку - У Росії сталася масштабна пожежа житлового будинку, є загиблі (відео)
    Загоряння сталося через несправну проводку

    За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел

    У Самарі сталося загоряння в житловому будинку внаслідок якого загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    «У Самарі горить будинок – 4 загиблих, ще 4 постраждали. Загорілося на другому поверсі будівлі з мансардою на вулиці Промисловості в Залізничному районі, площа загоряння 500 кв.м. На цей час пожежу локалізовано, триває полив будівлі», – йдеться в повідомленні.

    Додамо, що ряд регіональних ЗМІ Самарської області також повідомляють про пожежу.

    Зазначається, що за версією МНС, загоряння сталося через несправну проводку. За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел. Спецслужби перевіряють, чи залишилися ще люди всередині.

    Як повідомлялося, 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

    Нагадаємо, 6 листопада пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка.

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