Радники нормандської четвірки обговорять мирний план щодо Донбасу наступного тижня, – Єрмак

Зустріч радників очільників країн нормандського формату, на якій також можуть розглянути план щодо Донбасу, відбудеться у п’ятницю, 13 листопада

План дій щодо припинення війни на Донбасі вже отримала спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні

Мирний план України щодо Донбасу обговорять наступного тижня на засіданні Тристоронньої контактної групи та на зустрічі радників нормандської четвірки. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, план дій щодо припинення війни на Донбасі вже отримала спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау у ТКГ.

«Я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня», – сказав керівник ОП, наголосивши, що ТКГ збереться у режимі відеоконференції у вівторок, 10 листопада.

За словами Єрмака, на п’ятницю, 13 листопада, запланована зустріч радників очільників країн нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція та РФ), на якій також можуть розглянути план щодо Донбасу.

«А 13 листопада ми домовилися про проведення відеоконференції радників у Нормандському форматі. Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території», – повідомив керівник ОП.

Нагадаємо, що очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук озвучив план щодо досягнення миру на Донбасі. Згідно з планом, Україна пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської областей на початку 2021 року, аби створити необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Як повідомлялося, Україна оприлюднила п’ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.