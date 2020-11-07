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    Зеленський: Ми на початку шляху до припинення війни на Донбасі

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    Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас, 6 листопада - Зеленський: Ми на початку шляху до припинення війни на Донбасі
    Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас, 6 листопада
    Фото: пресслужба президента України

    Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе

    Президент Володимир Зеленський заявив, що зменшення кількості бойових втрат серед бійців на Донбасі є результатом роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука. Як повідомляє прес-служба президента, про це Зеленський заявив під час поїздки на Донбас. 

    «Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату», – заявив Зеленський.

    Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

    «Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками», – сказав він.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

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    Росія Донбас ОРДЛО Володимир Зеленський Операція Об’єднаних сил
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