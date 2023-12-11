У російському Хабаровську діти отримали грамоти з тризубом (фото)

У Хабаровську дітям роздали грамоти з тризубом

У мережі з'явилися фото з незвичайної церемонії нагородження дітей у РФ

У російському місті Хабаровськ дошкільнята отримали грамотами з українським гербом. Фото з церемонії нагородження поширилися в мережі.

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Так, у закладі дошкільної освіти у Хабаровську нагороджували дітей, які брали участь у змаганнях з піонерболу, нагородили грамотами з тризубом.

скриншот із соцмереж

скриншот із соцмереж

Інцидент не лишився без уваги в мережі.

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Українські користувачі вже видали порцію жартів: «Ласкава українізація», «Хабаровськ – це Україна», «Готуються до майбутнього», «Щось намічається».

скриншот із соцмереж

скриншот із соцмереж

скриншот із соцмереж

Ще низка користувачів припустила, що російські загарбники викрали з окупованих територій України бланки для грамот.