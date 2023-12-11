У російському Хабаровську діти отримали грамоти з тризубом (фото)
У мережі з'явилися фото з незвичайної церемонії нагородження дітей у РФ
У російському місті Хабаровськ дошкільнята отримали грамотами з українським гербом. Фото з церемонії нагородження поширилися в мережі.
Так, у закладі дошкільної освіти у Хабаровську нагороджували дітей, які брали участь у змаганнях з піонерболу, нагородили грамотами з тризубом.
Інцидент не лишився без уваги в мережі.
Українські користувачі вже видали порцію жартів: «Ласкава українізація», «Хабаровськ – це Україна», «Готуються до майбутнього», «Щось намічається».
Ще низка користувачів припустила, що російські загарбники викрали з окупованих територій України бланки для грамот.
Коментарі — 0