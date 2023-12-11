У країнах ЄС значно збільшилася кількість українських біженців: інфографіка

Станом на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли біженців із України були Німеччина, Польща і Чехія

На кінець жовтня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 238,01 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Євростат.

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«Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)», – йдеться в повідомленні.

У жовтні приріст становив 1,2%, або 51,8 тис. осіб, порівняно з 0,8% у вересні, 1% у серпні, по 1,1% у липні та червні і 1,4-1,3% у травні та квітні. Усі ці сім місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині – сумарно понад 150 тис. осіб, за якою йде Чехія – 53,8 тис.

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Станом на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли біженців із України були Німеччина (1 млн 215,37 тис. осіб; 28,7% від загальної кількості), Польща (960,62 тис. осіб; 22,7%) і Чехія (364,45 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,0%.

У вересні, Іспанія залишалася четвертою за кількістю біженців зі статусом тимчасового захисту з України в ЄС – 189,95 тис., а на останньому місці в п'ятірці була Болгарія із 168,30 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець вересня цього року також знаходилися в Італії – 161,66 тис., Румунії – 142,34 тис., Нідерландах – 139,63 тис. і Словаччині - 111,62 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 97,32 тис., Австрії - 81,30 тис., Литві – 73,72 тис., Бельгії – 72,67 тис., Франції – 65,30 тис. (дані про дітей переважно не включені – Євростат), Швейцарії – 66,13 тис., Фінляндії – 62,52 тис., Португалії – 57,98 тис. і Норвегії – 60,98 тис.

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Далі йдуть Латвія – 43,33 тис., Швеція – 42,53 тис., Естонія – 35,86 тис., Данія – 35,74 тис., Угорщина – 33,33 тис., Греція – 26,44 тис., Хорватія – 22,70 тис., Кіпр – 18,64 тис., Люксембург – 4,19 тис., Ісландія – 3,62 тис., Мальта – 1,94 тис. і Ліхтенштейн – 0,54 тис.

Основними країнами ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 194 900 осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (958 655; 23,1%) і Чехія (357 960; 8,8%).

Порівняно з кінцем серпня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 31 920 (+0,8%). Найбільший абсолютний приріст спостерігався в Німеччині (+19 205; +1,6%), Нідерландах (+3 685; +2,8%) та Ірландії (+2 875; 3,2%).

З іншого боку, у п’яти країнах кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зменшилася: Чехія (-7 125; -2%), Франція (-2 155; -3,2%), Польща (-1 895, -0,2%), Словенії (-405; -4,6%) і Люксембургу (-10; -0,2%).

Раніше повідомлялося, що Німеччина отримала понад 300 тис. заяв про надання притулку з початку 2023 року. Багато біженців прибувають до Німеччини не лише із Сирії та Афганістану. Цього року десятки тисяч біженців прибули і з набагато ближчих країн.