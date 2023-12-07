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ФСБ із 2015 року перехоплювала розмови британських чиновників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ФСБ із 2015 року перехоплювала розмови британських чиновників
Російські хакери стежили за британськими чиновниками
фото з відкритих джерел

Діяльність Федеральної служби безпеки РФ була націлена на міністрів Великої Британії, інших чиновників і державних службовців

Російські хакери, які працюють на ФСБ, втручалися в політичні процеси Великої Британії. Зокрема, з 2015 року перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків. Про це йдеться в пресрелізі на сайті британського уряду.

Діяльність Федеральної служби безпеки РФ була націлена на міністрів Великої Британії, інших чиновників і державних службовців, неурядові організації громадянського суспільства, університети і журналістів.

«Хоча деякі атаки призвели до витоку документів, спроби втрутитися в політику та демократію Великобританії не були успішні», — коментує британське МЗС.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) дослідив, що ці кібератаки скоїла група Star Blizzard також широко відома як Callisto Group, SEABORGIUM або COLDRIVER. Група «майже напевно» підпорядковується Центру 18, підрозділу ФСБ.

Міністерство закордонних справ Британії запровадило санкції проти причетних до діяльності групи. Країна розкрила імена осіб, які стоять за зламами:

  • Руслан Перетятко, офіцер російської розвідки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;
  • Андрій Корінець, або Олексій Догужієв, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

Також МЗС викликало посла Росії Андрія Келіна. Йому висловлять глибоку стурбованість постійними спробами Росії використовувати кіберпространство для втручання в політичні та демократичні процеси у Великій Британії та за її межами.

«Онлайн — це нова лінія фронту. Ми будемо застосовувати світовий підхід, щоб забезпечити наявність надійних систем і передових навичок, необхідних для протистояння цим спробам підірвати нашу демократію», – заявив віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав російські атаки нападом на британські цінності та свободи.

Уряд анонсував, що 7 грудня Велика Британія спільно зі США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою опублікує рекомендації з кібербезпеки, аби запобігти подібним злочинам у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії.

Теги: росія ФСБ санкції Велика Британія хакер

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