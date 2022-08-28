У російському селі три школярки жорстоко побили та зґвалтували чоловіка
Дівчата запевняли, що не причетні до жорстокого побиття чоловіка, однак, як говорять очевидці, на місці події більше нікого не було
На залізничному вокзалі у селі Вагай Тюменської області Росії жорстоко побили та зґвалтували чоловіка. Свідки інциденту заявляють, що це зробили троє дівчат-підлітків, повідомляють місцеві ЗМІ.
Видання посилається на інформацію від кількох джерел та наводить розповідь очевидця – співробітниці станції. За її словами, худий і невисокий чоловік 36-37 років проїхав свою станцію і залишився ночувати на вокзалі в ніч із 20 на 21 серпня.
«Коли я приїхала на вокзал, то все було в крові. І ці троє дівчат сиділи там, на вокзалі. Ми з колегою почали їх питати, може хтось щось бачив. Ми ж не думали, що це дівчатка могли зробити. Вони сказали: «Це не ми». Але, крім них, нікого там не було. Потім, коли вони були на пероні, голосно обговорювали, як били, що вони робили.
Били вони його консервною банкою, яка мала з собою. Перед цим зняли з нього весь одяг, вивернули, намагалися спалити. Загнали його в куток у туалеті, двері були виламані, все-все було в крові. Все місце йому це розірвали там. Зробили це палицею, швидше за все. Дівчинка, яка все це прибирала, потім виносила багато палиць», — наводить видання слова очевидця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському місті Геленджик сталося жорстоке вбивство. За підозрою у вбивстві затримано 32-річного туриста з Бєлгорода Миколу Павлова. Підозрюваний зізнався, що убив чоловіка, бо той «був з України». Чоловіки познайомилися у місті в ніч проти 25 серпня. Вони разом випивали у сквері неподалік міської адміністрації. Причиною вбивства відомство називає «сварку на побутовому ґрунті».
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