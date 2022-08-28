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У російському селі три школярки жорстоко побили та зґвалтували чоловіка

Надія Клочко
glavcom.ua
У російському селі три школярки жорстоко побили та зґвалтували чоловіка
Чоловіка побили та зґвалтували на вокзалі у селі Вагай Тюменської області РФ
фото: 72.ru

Дівчата запевняли, що не причетні до жорстокого побиття чоловіка, однак, як говорять очевидці, на місці події більше нікого не було

На залізничному вокзалі у селі Вагай Тюменської області Росії жорстоко побили та зґвалтували чоловіка. Свідки інциденту заявляють, що це зробили троє дівчат-підлітків, повідомляють місцеві ЗМІ.

Видання посилається на інформацію від кількох джерел та наводить розповідь очевидця – співробітниці станції. За її словами, худий і невисокий чоловік 36-37 років проїхав свою станцію і залишився ночувати на вокзалі в ніч із 20 на 21 серпня.

«Коли я приїхала на вокзал, то все було в крові. І ці троє дівчат сиділи там, на вокзалі. Ми з колегою почали їх питати, може хтось щось бачив. Ми ж не думали, що це дівчатка могли зробити. Вони сказали: «Це не ми». Але, крім них, нікого там не було. Потім, коли вони були на пероні, голосно обговорювали, як били, що вони робили.

Били вони його консервною банкою, яка мала з собою. Перед цим зняли з нього весь одяг, вивернули, намагалися спалити. Загнали його в куток у туалеті, двері були виламані, все-все було в крові. Все місце йому це розірвали там. Зробили це палицею, швидше за все. Дівчинка, яка все це прибирала, потім виносила багато палиць», — наводить видання слова очевидця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському місті Геленджик сталося жорстоке вбивство. За підозрою у вбивстві затримано 32-річного туриста з Бєлгорода Миколу Павлова. Підозрюваний зізнався, що убив чоловіка, бо той «був з України». Чоловіки познайомилися у місті в ніч проти 25 серпня. Вони разом випивали у сквері неподалік міської адміністрації. Причиною вбивства відомство називає «сварку на побутовому ґрунті».

Теги: росія

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