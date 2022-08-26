«Зарізав, бо він був українцем». У Росії посеред міста сталося жорстоке вбивство

У Росії вбили чоловіка під час суперечки про війну в Україні

Очевидці розповіли, що перед смертю чоловік вигукнув «Слава Україні»

У російському місті Геленджик сталося жорстоке вбивство. За підозрою у вбивстві затримано 32-річного туриста з Бєлгорода Миколу Павлова. Підозрюваний зізнався, що убив чоловіка, бо той «був з України».

Як повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії, чоловіки познайомилися у місті в ніч проти 25 серпня. Вони разом випивали у сквері неподалік міської адміністрації. Причиною вбивства відомство називає «сварку на побутовому ґрунті».

Реалії очевидці розповіли, що суперечку між чоловіками «чув увесь двір», конфлікт тривав не менше пів години. Під час сварки затриманий ударив потерпілого ножем у горло.

За словами мешканців сусіднього будинку, потерпілий перед смертю вигукнув «Слава Україні».

Причиною конфлікту, як розповів сам нападник, стала суперечка про війну в Україні. На записі, що з'явився в мережі, зробленому одразу після затримання Павлова, він пояснює, що його товариш по чарці нібито був з України, «сам доводив» і «обіцяв голову мамці відрізати».

Додамо, що це не перший подібний випадок у Росії. Раніше у слободі Велика Мартинівка Ростовської області місцеві жителі до смерті забили 49-річного односельця, байкера Віктора Галдобіна, який виступав проти війни в Україні. Напад стався в місцевому клубі після завершення зльоту байкерів, що проходив у слободі.

Також у Ростові-на-Дону раніше заарештували військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві таксиста. Причиною його смерті стали чотири кульові поранення. Тіло знайшли за адресою, куди таксист підвозив військового. Причиною конфлікту стали розбіжності щодо війни в Україні.