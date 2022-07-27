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У російському Воронежі невідомі «прикрасили» десятки автівок символом «Z» (фото)

Тетяна Кушнерик
Вчора, 17:32 glavcom.ua
У російському Воронежі невідомі «прикрасили» десятки автівок символом «Z» (фото)
Начебто зіпсовано понад 100 автомобілів
фото: російські Telegram-канали

Влада області назвала це «мерзенною провокацією» та «дискредитацією армії»

У російському місті Воронеж у ніч із 26 на 27 липня невідомі намалювали червоною фарбою з балончика символ окупантів – літеру «Z» на десятках машин, припаркованих на вулиці Южно-Моравській. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Як стверджують в дописах, зіпсовано понад 100 автомобілів.

В офіційному Telegram-каналі уряду Воронезької області підтвердили, що невідомі розмалювали кілька десятків автомобілів символікою російського вторгнення в Україну, і назвали псування автомобілів «мерзотною провокацією, спрямованою насамперед на дискредитацію Збройних сил РФ». У повідомленні також йдеться, що влада регіону «беззастережно і повністю підтримує рішення президента і думку більшості населення Росії щодо необхідності проведення так званої «спецоперації» та її мети».

Як повідомили у пресслужбі регіонального МВС, до відділу поліції вже надійшло кілька заяв від місцевих мешканців про псування автомобілів, правоохоронні органи розпочали перевірку.

До слова, нещодавно соцмережі знайшли, у кого рашисти запозичили символ Z.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

Теги: росія МВС

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