У російському Пскові маршрутник палицею вигнав із транспорту безногого окупанта (відео) 

Росіяни в маршрутці за «денацифікатора» не заступалися

«Треба було не воювати», – заявив водій так званому «пільговикові»

У Росії водій маршрутки відмовився безкоштовно везти безногого окупанта, який стверджував, що втратив ноги на війні. На це безногий загарбник заявляв водію, що він нібито неправий, бо Росія воює проти «нацистів». Водночас пасажири маршрутки лише насміхались із безногого окупанта.

У мережі зазначають, що інцидент стався у російському місті Псков. Там маршрутник відмовився безкоштовно везти окупанта. Між водієм маршрутки та загарбником сталась суперечка:

«Я воював, діду!», – каже загарбник.

«Я радий за тебе. Треба було не воювати!», – відповідає йому водій маршрутки.

«Я втратив ноги, діду!», – говорить окупант.

«Та хоч три втрачай, мені що до того», – каже водій.

«А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! Як же денацифікація, діду», – говорить одурманений пропагандою окупант.

Пасажири маршрутки не допомогли російському загарбнику, а навпаки сміялись з нього та вимагали від водія вигнати безногого окупанта, щоб продовжити рух автобуса. Тоді маршрутник взяв палицю та змусив окупанта відійти від автобуса.

Нагадаємо, Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 тис. 500 своїх військових убитими.

Нещодавно The Economist назвав кількість загиблих і покалічених росіян в Україні: цифра вражає. Згідно з даними видання, від початку повномасштабного вторгнення армія загарбників могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тис. живої сили. Це на рівні найгірших показників Другої світової війни.